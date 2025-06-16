Από μια καρακάξα η οποία χτύπησε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται πως ξεκίνησε η επικίνδυνη φωτιά σε δασική έκταση στο Άνω Σούλι Μαραθώνα η οποία οριοθετήθηκε πριν τις 17.00 το απόγευμα. Σύμφωνα με τον π. Ραφαήλ, της μονής του Αγίου Ραφαήλ, υπάρχει υλικό που δείχνει ότι η καρακάξα χτυπά στον στύλο και στη συνέχεια «αρπάζει» φωτιά. Από αυτή την εστία ξεκίνησε η πυρκαγιά που επί ώρα απειλούσε τη μονή, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει σε απόσταση 20 μέτρων από την είσοδο.

Όπως διαπίστωσαν οι πυροσβέστες που ερεύνησαν τον χώρο, πράγματι υπάρχει μια απανθρακωμένη καρακάξα σε απόσταση λίγων μέτρων από τη μονή, δίπλα σε έναν ξύλινο στύλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σημειώνεται πως για προληπτικούς λόγους, νωρίς το μεσημέρι οι κάτοικοι σε Άνω Σούλι και Μαραθώνα έλαβαν μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν προς Γραμματικό και Νέα Μάκρη αντίστοιχα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Αττική



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Γραμματικό



❗Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Σούλι απομακρυνθείτε προς #Γραμματικό και αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μαραθώνα απομακρυνθείτε προς #Νέα_Μάκρη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) June 16, 2025

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Μαραθώνα Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε πως η φωτιά ξέσπασε κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ, χωρίς να το απειλήσει. Ωστόσο, μπήκε σε πυκνή δασική έκταση και χαρακτηρίστηκε επικίνδυνη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, επιχείρησαν 140 πυροσβέστες με 38 οχήματα, 5 ομάδες δασοκομάντος, πλήθος εθελοντών, καθώς και εθελοντικών οχημάτων ενώ συνδρομή παρείχαν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. Από αέρος συνέδραμαν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Ο συντονισμός των δυνάμεων πραγματοποιήθηκε από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ που μετέβη στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος του Δήμου Μαραθώνα τόνισε πως «χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση απ’ όλους μας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μοναστηρίου, από το ύψος της Λεωφόρου Γραμματικού, στην περιοχή του Άνω Σουλίου, ενώ διενεργήθηκαν εκτροπές στους εξής δρόμους:

Λ. Μαραθώνος από Ρίμινι στο Γραμματικό

Αθανασίου Διάκου από Μπενάκη στο Γραμματικό

Λ. Γραμματικού από Αναπαύσεως στον Μαραθώνα

