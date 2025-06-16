Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο και 7 οχήματα

Πυροσβεστικό όχημα φωτιά

Ξερά χόρτα και καλαμιές καίει φωτιά που ξέσπασε στη μιάμιση μετά το μεσημέρι στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με πέντε υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτική έκταση και στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο και 7 οχήματα.

Το περιστατικό εκδηλώθηκε περίπου στις 13.30 σε έκταση πάνω από το Ασβεστοχώρι, κοντά στα λατομεία. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει χρειαστεί συνδρομή από εναέρια μέσα, ενώ η φωτιά είναι ελεγχόμενη.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά Πυροσβεστική ασβεστοχώρι Καύσωνας καιρικά φαινόμενα κλιματική αλλαγή
