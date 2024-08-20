Θανάσιμα τραυματίστηκε 80χρονος στο Μακροχώρι Ημαθίας, ύστερα από πτώση στα κάγκελα της περίφραξης του σπιτιού του.
Στις 9:45 το πρωί ενημερώθηκε η αστυνομία, από το ΕΚΑΒ, για 80χρονο που ενώ ήταν στην αυλή του σπιτιού του και πραγματοποιούσε εργασίες - συγκεκριμένα κλάδευε τα φυτά ανεβασμένος σε σκάλα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στα μεταλλικά κάγκελα της περίφραξης του σπιτιού του.
Ο 80χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Αν και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Βέροιας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.