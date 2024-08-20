Θανάσιμα τραυματίστηκε 80χρονος στο Μακροχώρι Ημαθίας, ύστερα από πτώση στα κάγκελα της περίφραξης του σπιτιού του.

Στις 9:45 το πρωί ενημερώθηκε η αστυνομία, από το ΕΚΑΒ, για 80χρονο που ενώ ήταν στην αυλή του σπιτιού του και πραγματοποιούσε εργασίες - συγκεκριμένα κλάδευε τα φυτά ανεβασμένος σε σκάλα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στα μεταλλικά κάγκελα της περίφραξης του σπιτιού του.

Ο 80χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο. Αν και άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Βέροιας, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.