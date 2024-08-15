Το ποσό των 10.400 ευρώ και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ απέσπασε, κατά δήλωση των παθόντων, μετά από απάτες σε βάρος 4 ηλικιωμένων, άνδρας που συνελήφθη χθες στην Πιερία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργοί του συλληφθέντα τηλεφώνησαν σε ηλικιωμένο σε περιοχή της Πιερίας και ισχυρίστηκαν ότι η κόρη του έχει δήθεν τραυματιστεί και ζήτησαν χρήματα για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκε σε περιοχή της Πιερίας και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκε το παραπάνω χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Κατασχέθηκε ένα όχημα ιδιοκτησίας του, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στη κατοχή του.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι με τον ίδιο τρόπο, τον τελευταίο μήνα εξαπάτησαν άλλους 3 ηλικιωμένους.

Επίσης, στις 3 Αυγούστου, προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα 3 ηλικιωμένους, σε περιοχές της Πιερίας, ζητώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

