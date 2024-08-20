'Ανοδος +9,5% σε σχέση με πέρυσι προκύπτει στην επιβατική κίνηση επταμήνου του έτους 2024 για το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (39 αεροδρόμια: 24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ), σύμφωνα με τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα το σύνολο των επιβατών το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2024 έφτασε τα 42.538.219, έναντι 38.833.074 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2024, για το σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση +6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2023. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν 328.272 πτήσεις, έναντι 306.982 πτήσεων το επτάμηνο του 2023.

Αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ

'Ανοδο +5% παρουσίασε η διακίνηση επιβατών στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ, την ίδια περίοδο.

Ειδικότερα, το σύνολο των διακινούμενων επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) το πρώτο επτάμηνο του έτους έφτασε τους 6.054.816 επιβάτες, έναντι 5.768.484 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Παράλληλα, οι πιο σημαντικές αυξήσεις επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ τον Ιούλιο 2024 σε σχέση με πέρυσι, καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο Κάσου +89,8%, στο αεροδρόμιο Μήλου με +33%, στο αεροδρόμιο Νάξου με +30%, και στο αεροδρόμιο Σητείας με +27,7%.

Το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» εξυπηρέτησε φέτος τον Ιούλιο 1.618.073 επιβάτες, ήτοι ποσοστό αύξησης +3% σε σχέση με πέρυσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

