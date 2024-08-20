Τάκης Θεοδωρικάκος: Από 28 Αυγούστου το σχολικό καλάθι - Δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση

Σύσκεψη για το καλάθι των σχολικών ειδών ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς συγκάλεσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η Γενική Γραμματέας Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδος Καλλιόπη Σκάγια, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος Κώστας Γεράρδος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Ιωάννης Μασούτης και ο εκπρόσωπος

της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς.

Ο υπουργός Ανάπτυξης απευθυνόμενος στους φορείς της αγοράς τόνισε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να στηριχθεί την ελληνική οικογένεια και τα παιδιά της σχολικής ηλικίας να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα για τα μαθήματά τους. Πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια μείωσης του κέρδους και οι τιμές να είναι καλύτερες από πέρυσι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δεν δικαιολογείται καμία ανατίμηση στα σχολικά είδη.

Για το σκοπό αυτό συγκροτούμε το καλάθι με τα σχολικά είδη από τις 28 Αυγούστου έως τις 15 Οκτωβρίου, σημείωσε και επισήμανε πως τα σχετικά προϊόντα εντάσσονται στις διατάξεις για το πλαφόν κέρδους και για αυτό θα υπάρξουν άμεσα έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ανώτερο πρόστιμο για σχετικές παραβάσεις έχει πενταπλαστιαστεί και έχει ανέβει στα 5 εκατ. ευρώ μετά από νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο καλάθι του μαθητή εντάσσονται:

Σχολικές τσάντες

Κασετίνες

Τετράδια / μπλοκ (και ετικέτες τετραδίων και καλύμματα)

Μολύβια ξύλινα ή μηχανικά

Χρωματιστοί μαρκαδόροι / ξυλομπογιές

Στυλό

Γόμες

Ξύστρες

Διαβήτες

Χάρακες (σετ γεωμετρικών οργάνων)

Φωτοτυπικό χαρτί

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία εντάσσουν στον κατάλογο που αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ένα (1) τουλάχιστον προϊόν, εφόσον διαθέτουν προϊόντα της κατηγορίας αυτής προς πώληση στους καταναλωτές. Οι υπόχρεοι αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 9:00 π.μ..

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία γίνεται υποχρεωτικά:

α) Μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή,

β) μέσω ανάρτησης, στην είσοδο κάθε καταστήματος, ευκρινούς λίστας/καταλόγου των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι του νοικοκυριού καθώς και των τιμών στις οποίες

προσφέρονται τα προϊόντα και

γ) μέσω ενός τουλάχιστον ξεχωριστού σημείου πώλησης, σε περίοπτη θέση του καταστήματος, στο οποίο τοποθετούνται και διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό συγκεντρωμένα τα προϊόντα.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο ειδικό σήμα αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@mindev.gov.gr. Επίσης, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που δηλώνονται στον κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων που αποστέλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκονται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό.

Αν τα αποθέματα προϊόντος που συμμετέχει στην πρωτοβουλία εξαντληθούν σε ένα ή περισσότερα καταστήματα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντικαθιστούν προσωρινά το

προϊόν που εξαντλήθηκε με αντίστοιχο προϊόν που διατίθεται στην ίδια ή χαμηλότερη τιμή και στην ίδια ή μεγαλύτερη ποσότητα.

Αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν στο κατάστημα, οι υπόχρεοι μεριμνούν για την τροφοδοσία του καταστήματος στο οποίο εξαντλήθηκε το προϊόν εντός δύο (2) ημερών με επαρκή ποσότητα του προϊόντος που εξαντλήθηκε ή ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis για την οριστική αντικατάσταση του προϊόντος στο σύνολο των καταστημάτων τους.

Το νέο προϊόν θα πρέπει επίσης να βρίσκεται σε επάρκεια. Η οριστική αντικατάσταση προϊόντος επιτρέπεται για μία μόνο φορά μέχρι την νέα τακτική υποβολή καταλόγου προϊόντων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.