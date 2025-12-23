Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθήνα - Θεσσαλονίκη μέσα από καρόδρομους - Απίστευτες εικόνες ταλαιπωρίας εκδρομέων

Στο ύψος της Λειβαδιάς, οι οδηγοί δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά εθνική οδό και αναγκάζονται να πάνε από τους χωματόδρομους

UPDATE: 12:45
Χωματόδρομος

Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν σήμερα, προπαραμονή Χριστουγέννων, οι εκδρομείς που πηγαίνουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς στο ύψος της Λειβαδιάς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά εθνική οδό, λόγω των αγροτικών μπλόκων και των μέτρων που λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια των οδηγών. 

Όπως φαίνεται στα βίντεο του skai.gr, που τραβήχτηκαν στις 11:30 το πρωί της Τρίτης, οι οδηγοί αναγκάζονται να πάνε από καρόδρομους… Απίστευτο και όμως αληθινό!

Καρόδρομος

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπλόκα αγροτών Χριστούγεννα εκδρομείς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark