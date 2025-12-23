Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν σήμερα, προπαραμονή Χριστουγέννων, οι εκδρομείς που πηγαίνουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς στο ύψος της Λειβαδιάς, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν ούτε τη νέα, ούτε την παλιά εθνική οδό, λόγω των αγροτικών μπλόκων και των μέτρων που λαμβάνει η ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια των οδηγών.

Όπως φαίνεται στα βίντεο του skai.gr, που τραβήχτηκαν στις 11:30 το πρωί της Τρίτης, οι οδηγοί αναγκάζονται να πάνε από καρόδρομους… Απίστευτο και όμως αληθινό!

Πηγή: skai.gr

