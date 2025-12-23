Αναβαθμίζεται το παραλιακό μέτωπο της Σκάλας Ωρωπού

Ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Σκάλας Ωρωπού ικανοποιείται, καθώς υπεγράφη προγραμματική σύμβαση για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ολόκληρου του παραλιακού μετώπου της περιοχής.

Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 7,14 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και οι σχετικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», Γιώργος Κορμάς, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου φορέα εκτέλεσης του έργου, Δημήτρης Φραγκάκης και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού, Μιχάλης Τόλιας.

Το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Σκάλας Ωρωπού-Παλατιών καλύπτει συνολική επιφάνεια 56.843 τ.μ. και περιλαμβάνει:

- Ανακατασκευές των υπαρχουσών υποδομών εντός και εκτός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

- Επέκταση των κρηπιδωμάτων για τη βελτίωση της λειτουργίας και την αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου.

- Διαπλάτυνση των προσβάσεων του παραλιακού μετώπου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των χρηστών.

- Αποκατάσταση του φυσικού παράκτιου περιβάλλοντος σε επιλεγμένα σημεία.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, οι βασικές επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

- Τη δημιουργία σύγχρονου παραλιακού πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου με εύκολη πρόσβαση για ΑμεΑ, διαμόρφωση και καλύτερη οργάνωση των υπαίθριων χώρων των καταστημάτων, αναβάθμιση δαπέδων, νέους χώρους πρασίνου και ανανέωση του αστικού εξοπλισμού (κάδοι, φωτιστικά σώματα, παγκάκια, πέργκολες, προστατευτικά κολωνάκια κ.ά.).

- Αύξηση της χωρητικότητας του αλιευτικού καταφυγίου μέσω επέκτασης των παραλιακών κρηπιδωμάτων.

- Επέκταση του πεζόδρομου προς τα ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου, μαζί με έργα προστασίας από κυματισμούς σε τμήματα που παρουσιάζουν διάβρωση.

- Βελτίωση της κυκλοφορίας κατά μήκος της παραλιακής οδού, με νέο σχεδιασμό και δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, «σήμερα κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για να αποκτήσει ο Ωρωπός το παραλιακό μέτωπο που του αξίζει. Πρόκειται για ένα πολυσχιδές έργο που δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση του λιμανιού, αλλά τη συνολική αναζωογόνηση της περιοχής, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών. Με σχέδιο, επιμονή και οργάνωση, σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ωρωπού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ικανοποιούμε ένα δίκαιο και διαχρονικό αίτημα που παρέμενε ανεκπλήρωτο επί δεκαετίες. Η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει έμπρακτα ότι επενδύει σε έργα ουσίας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και με ξεκάθαρο αναπτυξιακό αποτύπωμα».

«Η ανάπλαση της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον βόρειο άξονα της Αττικής. Δημιουργούμε έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς το περιβάλλον δημόσιο χώρο, με σεβασμό στο φυσικό τοπίο, με προσβασιμότητα για όλους και με υποδομές που θα στηρίξουν την αλιεία, την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την κοινωνική ζωή. Αυτή είναι, άλλωστε, η φιλοσοφία μας: Λιγότερα λόγια, περισσότερα έργα. Με καθαρά χρονοδιαγράμματα, διαφάνεια και αποτελεσματικές συνεργασίες. Ο Ωρωπός αλλάζει και η Περιφέρεια Αττικής είναι παρούσα, συνεχίζοντας να βρίσκεται στο πλευρό κάθε τοπικής κοινωνίας που διεκδικεί το μέλλον της», πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιασημάκης ανέφερε:

«Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού και των Νέων Παλατίων είναι ένα εμβληματικό έργο που αναβαθμίζει ουσιαστικά 56 στρέμματα και επανασυνδέει την πόλη με τη θάλασσα. Με σύγχρονες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πλήρη προσβασιμότητα, πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, αναπλάσεις όλων των πλατειών, νέο δημοτικό πάρκινγκ 165 θέσεων, ενίσχυση του αλιευτικού καταφυγίου και ανάπλαση δημόσιων χώρων, δημιουργούμε ένα λειτουργικό και φιλικό παραλιακό μέτωπο για όλους.

Το έργο, που αναμένεται να αλλάξει τον τόπο μας, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν για τη στήριξη και τη συνεργασία που κατέστησαν εφικτή την υλοποίηση του εμβληματικού έργου που αναβαθμίζει όλο τον Δήμο Ωρωπού».

Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής, το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων, έδωσαν η ειδική γραμματέας, Έλενα Ράπτη, η γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ», Έφη Φιλιοπούλου και η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Μαίρη Μίσκα.

Τον δήμαρχο Ωρωπού πλαισίωναν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Νίκος Λούπης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού, Άγγελος Χατζηιωάννου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

