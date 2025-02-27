Ηλίας Παπαγγελής: Μας κλέβουν το οξυγόνο κάθε μέρα

Επισκέφθηκα τον κ. Παπαγγελή στο ιατρείο του στην Αθήνα. Πάνω στο γραφείο του ανάμεσα σε άλλα, χειρόγραφα γραμμένα με κόκκινο στυλό που αφορούν το δυστύχημα. Σκέψεις και πληροφορίες που επιχειρεί καθημερινά να βάλει σε τάξη. Ένας σισύφειος αγώνας. Μαχητικός και πρόθυμος να μιλήσει για όλα. Ο λόγος δικός του:



«Είμαι ο πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή που την σκότωσαν στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Στις 11 και 20 το βράδυ. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που ευθύνονται πάρα πολλοί και που ακόμα δεν έχουμε κανένα σημείο ότι θα δικαιωθούμε από αυτή την υπόθεση.



Θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη και τόσο βαριά η απώλεια που δεν θα αναπληρωθεί ποτέ. Θυμάμαι κάθε μέρα το παιδάκι μου, την Αναστασία μου. Θυμάμαι τα γέλια της, τις αγκαλιές της, τα φιλιά της, το χιούμορ της. Νιώθω, επειδή δεν θα την ξαναδώ, ότι έχω μια τρύπα στο μέρος της καρδιάς μου. Και όταν περπατάω στο δρόμο και τη σκέφτομαι, λυγίζουν τα πόδια μου».

Ο απολογισμός των δυο χρόνων

«Δύο χρόνια μετά, στην Ελλάδα μας που εμφύσησε τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και έδωσε τόσες άλλες αξίες, για αυτό το δυστύχημα όμως δεν υπάρχει κανένας τιμωρημένος.Όπως το ακούτε, κανένας τιμωρημένος. Είναι όλοι στα σπίτια τους, είναι όλοι με τις οικογένειες τους και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι πήγε στραβά. Ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία, να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη. Μια δικαιοσύνη που επειδή είναι διορισμένη και όλοι το ξέρουν αυτό και επειδή και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μας λέει: «αφήστε μην κάνετε τίποτα, θα το λύσει η Δικαιοσύνη», όμως η δικαιοσύνη απ ό,τι φάνηκε βάζει εμπόδια, αντί να ψάχνει και η ίδια, αντί να στρώνει τον δρόμο να βρεθούν οι υπαίτιοι ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο».



Πώς συμπαρίσταται το κράτος στους συγγενείς των θυμάτων; Έχουν ψυχολογική, οικονομική υποστήριξη; Υποστηρίχθηκαν και υποστηρίζονται με κάποιο τρόπο γενικότερα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη Γερμανία σε παρόμοιες καταστάσεις;



«Το κράτος είναι απέναντί μας, το κράτος και όλη η κυβέρνηση, διότι είναι σαν να φταίξαμε εμείς. Έτσι μας έχουν κάνει να αισθανόμαστε. Το πρώτο εξάμηνο, δηλαδή από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβρη του 2023, δεν ακουγόταν τίποτα πουθενά για τα Τέμπη και για τη σύγκρουση και για τα τρένα. Μετά μάθαμε ότι είχε δοθεί εντολή στα μέσα ενημέρωσης - τα οποία τα χρηματοδοτεί η κυβέρνηση για να μιλάνε όλη τη μέρα για το έργο της - να μην ακούγεται η λέξη «Τέμπη» και η λέξη «τρένα». Ο λόγος είναι γιατί ήταν εκλογική χρονιά. Τον Ιούνιο του 2023 είχαμε εκλογές. Μετά άρχιζε καλοκαίρι και τότε άρχισαν κάποιοι να ασχολούνται με τα Τέμπη».



Πώς δρα ο σύλλογος που έχουν ιδρύσει επιζώντες και συγγενείς θυμάτων με την επωνυμία «ΤΕΜΠΗ 2023 - Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος»;



«Ψάχνουμε να βρούμε στοιχεία. Διάφορα στοιχεία τα οποία θα έπρεπε από μόνη της η δικαιοσύνη να βρει, αλλά είναι γυμνή και η δικαιοσύνη. Στοιχεία που έχουν σχέση με τη σύγκρουση, στοιχεία που έχουν σχέση με την έκρηξη. Στοιχεία που έχουν σχέση με την όλη αυτή την προσπάθεια απόκρυψης και συγκάλυψης και κουκουλώματος που γίνεται. Από τότε μέχρι τώρα, τα στοιχεία είναι πάρα πολλά, παρότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται καθημερινά και σε κάθε ευκαιρία ότι δεν έχουν να συγκαλύψουν τίποτα, όμως δεν βοηθάνε στο να εξιχνιαστεί η υπόθεση … Θα είδατε και τα σχετικά με τα βίντεο τελευταία. Θα ακούσατε ότι πάρα πολλές χιλιάδες στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί από την προηγούμενη ανακρίτρια κυρία Σούρλα, δεν περιελήφθησαν στη δικογραφία. Και σε ερώτηση που έγινε από συγγενείς στον εφέτη ανακριτή για ποιο λόγο δεν συμπεριελήφθησαν, είπε ότι «τα ξέχασα»! Αυτό είπε ο εφέτης ανακριτής. Ο υπεύθυνος για την τραγωδία των Τεμπών που διαχειρίζεται να διαλευκάνει όλη αυτή την υπόθεση».

Σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα

«Πρέπει να διαλευκανθούν όλες αυτές οι υποθέσεις, οι κρυφές υποθέσεις, αυτές που κρύβει η κυβέρνηση. Δηλαδή γιατί έγινε το μπάζωμα και γιατί ξεκίνησε αμέσως τη νύχτα από τις 02:00 – 03:00 η ώρα το πρωί της 1ης Μαρτίου; Δεν δικαιολογείται σε κανένα περιβάλλον εγκλήματος. Εκείνο το βράδυ στα Τέμπη ήταν όλα ελεύθερα. Εθεάθησαν άνθρωποι που δεν ήταν ούτε διασώστες, ούτε πυροσβέστες, ούτε αστυνομικοί. Άγνωστοι που ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι ήταν, που έψαχναν στις γραμμές τα βαγόνια και δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό το μπάζωμα. Βγήκαν πάρα πολλά κυβικά, 300 φορτηγά χώματα και πήγανε σε άλλα σημεία πριν ακόμα ξημερώσει και πριν ακόμα δουν τι έχει συμβεί γύρω από αυτό. Γιατί έγινε νύχτα; Και γιατί όλη τη νύχτα οι φορτωτές και τα φορτηγά μετέφεραν χώματα; Αργότερα ανακαλύφθηκε ότι σε αυτά τα χώματα εμπεριέχονταν και οι ιστοί των παιδιών, των ανθρώπων που σκοτώθηκαν εκείνο το βράδυ. Αυτό είναι ιεροσυλία! Δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να ξημερώσει, να περιφρουρηθεί ο χώρος, να πάνε οι ερευνητές να δουν τι συμβαίνει και μετά να γίνουν όλα αυτά. Δεν πάρθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις από τα θύματα, ούτε από τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό έγινε ένα με ενάμιση μήνα μετά, και παρόλα αυτά, παρότι είχε περάσει ενάμισης μήνας, βρέθηκε ξυλόλιο (σ.σ. πρόκειται για μία ουσία, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως ως διαλύτης) 400 φορές παραπάνω. Αδικαιολόγητο για την περιοχή. Με εντολή του εφέτη ανακριτή του κυρίου Μπακαΐμη πετάχτηκε το ιστολογικό υλικό που είχε συγκεντρωθεί για να γίνει η διασταύρωση του. Γιατί για ένα τέτοιο έγκλημα, ενώ μπορεί να διατηρηθεί στους μείον 80 βαθμούς Κελσίου; Θα έπρεπε να διατηρηθεί. Γιατί μπορεί κάποιος να είχε μια αμφιβολία εφόσον τα φέρετρα δεν ανοίχτηκαν. Μπορεί κάποιος γονιός να ήθελε μετά από καιρό, με καθαρό μυαλό, γιατί τον πρώτο καιρό είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καθαρά, δεν ξέραμε τι μας έχει συμβεί - κάποιος γονιός μπορεί να θέλει να κάνει ξανά μια ταυτοποίηση για το παιδί του. Τώρα χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο εκείνο το βράδυ. Κανένα. Ούτε από τους ιατροδικαστές, ούτε από τους από τη δικαιοσύνη, από τον εισαγγελέα, ούτε από τους διασώστες, ούτε από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία. Ο καθένας έκανε ό,τι του κατέβαινε».

Γιατί δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα και γιατί δεν έγιναν συντονισμένες ενέργειες;

«Ίσως εκείνο το βράδυ και μέχρι το σημείο του μπαζώματος, ίσως τις πρώτες ώρες να ήταν ένα δυνατό σοκ - γιατί στη χώρα μας, ευτυχώς και μακάρι ποτέ να μην ξανασυμβεί - δεν έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλες καταστροφές. Μπορεί όντως να έγινε αυτό το μπάχαλο επειδή δεν ήξεραν τι και πώς. Όμως δεν δικαιολογείται η αφαίρεση των χωμάτων και η μεταφορά τους σε άλλα σημεία. Το ανακαλύψαμε μετά από ενάμιση χρόνο. Κι αν η κυβέρνηση λέει ‘ότι εμείς δεν θέλουμε τη συγκάλυψη, είμαστε μαζί σας’, αφού ήξερε ότι ψάχνουμε αυτά τα χώματα, γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα δε μας είπανε «εκεί βρίσκονται τα χώματα, πηγαίνετε να τα δείτε» και τα ανακαλύψαμε τυχαία από μόνοι μας;».

Τι φοβάται η κυβέρνηση; Τι δεν θέλει να αποκαλυφθεί;

«Φοβάται ένα σκοτεινό ρόλο – και δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις. Τα διαβάζουμε κάθε μέρα και τα ακούμε. Η παθολογική σχέση που υπάρχει μεταξύ της κυβερνητικής εξουσίας κάθε φορά με τους επιχειρηματίες που κάνουν τα σιδηροδρομικά έργα, με τις μίζες που παίρνουν, με τις διευκολύνσεις.Εκεί ξεκινάνε και τα αίτια του δυστυχήματος. Κρίνοντας από αυτά που διαβάζουμε, ότι δηλαδή οι εταιρείες που ανέλαβαν να φτιάξουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα είναι πέντε εταιρείες και τα λογισμικά μεταξύ τους δεν συμβαδίζουν. Δόθηκαν πάρα πολλές παρατάσεις χωρίς λόγο, δεν επιβλήθηκαν πρόστιμα. Γιατί στο χρόνο που είχαν θέσει οι ίδιες οι εταιρείες ότι θα τέλειωναν τα έργα, αντί για πρόστιμα που δεν παρέδωσαν το έργο όπως έπρεπε, τους έδιναν επιδοτήσεις. Όλη αυτή λοιπόν η άρρωστη σχέση μας έφτασε εκείνο το βράδυ να μη λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας, ούτε τηλεδιοίκησης, ούτε η επικοινωνία μεταξύ των μηχανοδηγών, ούτε η σηματοδότηση, ούτε η αυτόματη πέδηση. Δεν λειτουργούσε εκείνο το βράδυ τίποτα. Πέραν αυτού, λόγω της λιτότητας, της οικονομικής κρίσης είχε ξεκινήσει μια αποψίλωση στους σιδηροδρόμους και ενώ θα έπρεπε να λειτουργεί με 2.000 ή 3.000 υπαλλήλους, σταθμάρχες, κτλ, λειτουργεί σήμερα που μιλάμε με 600 έως 700 υπαλλήλους. Και αυτό οδηγεί σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους, υπερωρίες, εξάντληση.



Και να πούμε και για τον σταθμάρχη ότι τοποθετήθηκε εκεί σε ένα κρίσιμο βράδυ με πάρα πολύ κίνηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε την εμπειρία και ήταν λάθος που έμεινε μόνος του για να βγάλει τη βάρδια εκείνο το βράδυ. Τώρα ποιος τον τοποθέτησε εκεί; Ούτε αυτό μας το λένε. Ενώ δεν είχε τα προσόντα, πήγε σε αυτή τη θέση. Επίσης αυτός ο σταθμάρχης, εκείνο το βράδυ, είχε μπροστά του μια κονσόλα η οποία λειτουργούσε μισή. Όταν ενός υπαλλήλου, του αφαιρείς τα εργαλεία για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, είναι δεδομένο ότι δεν θα την κάνει σωστά, ότι θα κάνει κάποιο λάθος. Άρα δεν λειτουργούσε ούτε η τοπική διαχείριση που μπορούσε να του δώσει αυτός ο πίνακας, γιατί τα μισά λαμπάκια ήταν καμένα απ’ ό,τι ακούστηκε και απ’ ότι μας είπαν».

Το μήνυμα στους συμπολίτες

«Έχω σκεφτεί την τελευταία μέρα των δικαστηρίων που θα ακούσουμε τις ποινές και κάποιος θα φάει πέντε χρόνια, άλλος εφτά, άλλος δώδεκα χρόνια. Δεν ξέρω και δεν νομίζω ότι θα χαρώ γιατί όταν γυρίσω στο σπίτι μου, το δωμάτιο του παιδιού μου θα είναι άδειο. Πρέπει όμως να τιμωρηθούν όλοι όσοι έφταιξαν για να μην ξανασυμβεί, γιατί έρχονται και άλλες γενιές. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι και να αλλάξει η κουλτούρα της χώρας μας. Δηλαδή να μην είμαστε της προχειρότητας και του οικονομικού οφέλους και να μην υπολογίζουμε την ανθρώπινη ζωή. Πρέπει όλα αυτά να ξεκινήσουν από την παιδεία, από τα σπίτια, από τον κάθε γονιό. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που εκλέγονται οι βουλευτές. Να μην είναι υποχρεωμένοι στους οικονομικούς παράγοντες της χώρας, ώστε αφού εκλεγούν μετά να κάνουν ό,τι τους λένε αυτοί οι παράγοντες. Πρέπει η δικαιοσύνη να εκλέγει την ηγεσία της από μόνη της, ώστε να μην είναι στην υπηρεσία της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε πρωθυπουργού, όπως είναι σήμερα. Πρέπει να αλλάξουν πολλά. Η χώρα βρίσκεται σε ένα σκοτάδι. Πρέπει να βγούμε από το σκοτάδι. Πρέπει να βγούμε στο φως. Πρέπει να αναπνεύσουμε οξυγόνο. Μας έκλεψαν το οξυγόνο των παιδιών μας εκείνο το βράδυ.Κλέβουν και το δικό μας οξυγόνο κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει».

