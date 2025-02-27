Ο δεύτερος ομορφότερος άντρας στον κόσμο είναι από Άρτα

Ο Νίκος Κολιογιάννης, εκπαιδευτικός, είναι ο δεύτερος ομορφότερος άντρας στον κόσμο σε διαγωνισμό που έγινε στο Βιετνάμ.

Ο ίδιος μιλά για αυτή την εντυπωσιακή διάκριση στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Δάσκαλος, ιδιοκτήτης κέντρου δημιουργικής απασχόλησης στην Αρτα και ταυτόχρονα μοντέλο επαγγελματικά.

Ο Νίκος, παραδέχεται πως αυτό ενέχει τις δυσκολίες του καθώς συχνά είναι υποχρεωμένος να φεύγει από τον τόπο του, εκτιμά όμως πως όταν αγαπάς κάτι πολύ, όλα μπορούν να γίνουν.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ομορφιάς στο Βιετνάμ, περιγράφει πως αρχικά ήταν διστακτικός, ωστόσο εν τέλει δήλωσε συμμετοχή στην Αθήνα, διακρίθηκε και εν συνεχεία ήρθε ο διαγωνισμός στο Βιετνάμ ενώ αναμένεται να συμμετάσχει και σε ανάλογα καλλιστεία στον Παναμά.

Οπως αναφέρει τόσο οι συντοπίτες τους όσο και οι μαθητές του είναι ενθουσιασμένοι με την πορεία του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.