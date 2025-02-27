Τεράστιο πανό που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των Σκαλιών της Οδού Αγίου Νικολάου στην Πάτρα «άπλωσαν» διαδηλωτές του φοιτητικού συλλόγου ζητώντας με αυτόν τον ειρηνικό τρόπο την απόδοση δικαιοσύνης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

«Δεν έχω οξυγόνο» γράφει το πανό και καλεί τους πολίτες να βγουν στους δρόμους της Πάτρας αύριο 28 Φεβρουαρίου προκειμένου να τιμήσουν τους εκλιπόντες σε μία επέτειο μνήμης για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ελλάδας και να ζητήσουν την απόδοση δικαιοσύνης.

Παρά τις καιρικές συνθήκες που δυσκόλεψαν το έργο τους, οι διαδηλωτές παρέμειναν στη θέση τους προσπαθώντας να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα αναφορικά με την εθνική τραγωδία ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων με την ανακοίνωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που δημιούργησε ερωτήματα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.

Πηγή: skai.gr

