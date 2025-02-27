Συνολικά τέσσερα περιστατικά με μετανάστες και με επίκεντρο την ακριτική Γαύδο, καταγράφηκαν από νωρίς το πρωί, σήμερα Πέμπτη (27-2-2025). Αρχικά, 181 μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα σε τρεις λέμβους, 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, που τους περισυνέλλεξε και τους μετέφερε στο νησί.

Μέχρι και νωρίς το απόγευμα είχαν καταγραφεί τρία ακόμη περιστατικά, με 137 συνολικά μετανάστες που αποβιβάστηκαν στη Γαύδο. Στη μία περίπτωση, 55 άτομα έφτασαν μόνοι τους στο λιμάνι του Καραβέ και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων. Στη δεύτερη περίπτωση, επίσης μόνα τους, αποβιβάστηκαν στην παραλία της Τρυπητής, 38 άτομα που αναμένεται να μεταφερθούν στην Παλαιόχωρα. Τέλος, αναμένεται και η μεταφορά επιπλέον 44 ατόμων, που επίσης εντοπίστηκαν με κάποια ώρα διαφορά από το προηγούμενο περιστατικό, στην παραλία της Τρυπητής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

