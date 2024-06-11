Επείγουσα σύσταση για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα απηύθυναν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σουλιώτης στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ συστήνουν αλλαγές στην ασφάλεια και στο πρωτόκολλο των τρένων.

Ειδικότερα ζητούν, τη δημιουργία πρωτοκόλλων σταθμαρχών και οδηγών και να υπάρξει τυποποίηση των συνομιλιών, ακριβώς όπως ισχύει στις αεροπορικές μεταφορές.

Το δεύτερο που ζητούν, είναι η ολοκλήρωση των επικοινωνιών, δηλαδή να τοποθετηθούν ασύρματοι καθώς σε κάποιους συρμούς υπάρχουν και σε κάποιους άλλους όχι, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των κεραιών .

Σημειώνεται ότι Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, ερευνούν ακόμα το δυστύχημα των Τεμπών και πριν καταλήξουν σε πόρισμα απηύθυναν τη συγκεκριμένη σύσταση, προκειμένου να προχωρήσουν οι ελληνικές αρχές στη λήψη μέτρων.

Πηγή: skai.gr

