Νεκρός ανασύρθηκε από τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου του ένας άνδρας 74 ετών από την Αμαλιάδα ύστερα από τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον κυκλικό κόμβο της Κουρούτας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews ο ηλικιωμένος οδηγός - υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να προσέκρουσε με σφοδρότητα σε περίφραξη.

Αποτέλεσμα, ο άτυχος άνδρας να εκτινάχθηκε από τη θέση του και χτύπησε στην κολώνα του αυτοκινήτου του με το κεφάλι.

Επί τόπου έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβαν τον άνδρα πολύ βαριά τραυματία και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Ήταν όμως πολύ αργά καθώς απλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο έφτασαν και άνδρες της Τροχαίας Ήλιδας για τη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος

