Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 09:30 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στη συμβολή των Λεωφόρου Νίκης με Πλουτάρχου με τον οδηγό του αυτοκινήτου να εγκαταλείπει το σημείο.

Μάλιστα από το τροχαίο, η γυναίκα οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

