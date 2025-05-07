Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στη συμβολή των Λεωφόρου Νίκης με Πλουτάρχου με τον οδηγό του αυτοκινήτου να εγκαταλείπει το σημείο

τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 09:30 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ΙΧ συγκρούστηκε με δίκυκλο στη συμβολή των Λεωφόρου Νίκης με Πλουτάρχου με τον οδηγό του αυτοκινήτου να εγκαταλείπει το σημείο.

Μάλιστα από το τροχαίο, η γυναίκα οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ ο οδηγός του ΙΧ αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark