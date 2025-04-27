Δύο μικρά αγόρια ηλικίας 6 και 7 ετών κατήγγειλαν τη μητέρα τους για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σε πόλη της Ηλείας.

Αν και δεν είναι σύνηθες, περιστατικά σε τέτοιες ηλικίες να φτάνουν στην Αστυνομία, τα δύο παιδιά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο ilialive.gr, ενημέρωσαν τον πατέρα τους πως η μητέρα τράβηξε τα μαλλιά και των δύο, ενώ τον ένα σύμφωνα πάντα με τα καταγγελλόμενα, το χτύπησε με σκουπόξυλο.

Ο πατέρας υπέβαλε μήνυση σε βάρος της συζύγου του για το περιστατικό στο αρμόδιο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Πηγή: skai.gr

