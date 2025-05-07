ΑΑΔΕ: 10 ημέρες λουκέτο σε πιτσαρία επειδή ξήλωσε τη σήμανση της φοροδιαφυγής

Κάλυψη-απόκρυψη από γνωστή πιτσαρία στο Παλαιό Φάληρο. Η μη έκδοση αποδείξεων ή η μη διασύνδεση ταμειακών με POS ή με την ΑΑΔΕ, δεν είναι τα μόνα θέματα, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στους ελέγχους, που κάνουν στην αγορά.

Είναι και η μη συμμόρφωση στις κυρώσεις, που επιβάλλουν, με τους επιχειρηματίες να οδηγούνται ακόμα και σε... καμουφλάζ των σημάνσεων.

Αυτό συνέβη στο Παλαιό Φάληρο, σε πολύ γνωστή πιτσαρία της περιοχής.

Την Κυριακή, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν την επιχείρηση και διαπίστωσαν ότι δεν είχε εκδώσει δεκατρείς αποδείξεις.

Έτσι, έβαλαν λουκέτο για 48 ώρες, με την επιχείρηση να κλείνει τη Δευτέρα.

Επανήλθαν, όμως, για αυτοψία μία μέρα μετά, για να δουν αν η πιτσαρία είχε συμμορφωθεί με τις κυρώσεις και παρέμενε κλειστή. Και, τότε, διαπίστωσαν ότι το ένα από τα δύο αυτοκόλλητα της ΑΑΔΕ, ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, που είχαν αναρτηθεί στην είσοδο, είχε αφαιρεθεί.

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Μπροστά από το άλλο αυτοκόλλητο είχαν τοποθετηθεί γλάστρες, με αποτέλεσμα αυτό να μην είναι ορατό από τους διερχόμενους.

Μετά από αυτό, οι ελεγκτές προχώρησαν στην εκ νέου επιβολή της ποινής του κλεισίματος, αυτή τη φορά, όμως, για δέκα ημέρες.

Αυτό, δηλαδή, που προβλέπει ο νόμος, όταν παραβιάζεται η αρχική αναστολή λειτουργίας.

Όσο για τα βιβλία της επιχείρησης ελέγχονται εξονυχιστικά και σε βάθος χρόνου.

