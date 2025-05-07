Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην πυροσβεστική η οποία ενημερώθηκε για φωτιά σε σχολείο της Λάρισας.
Ειδικότερα και κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι στο 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας, όταν, υπό αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε κάδο, ο οποίος βρισκόταν στις τουαλέτες του σχολείου.
Στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
