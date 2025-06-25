Στιγμές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα σε μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα της Ηλείας, όταν ένα αγοράκι 5 ετών βρέθηκε, στον πάτο της πισίνας.

Το παιδί ανέσυρε από την πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του, ένοικος του ξενοδοχείου, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από φιλικό πρόσωπο των γονιών του που γνώριζε ΚΑΡΠΑ και διακομίστηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, όπου θα παραμείνει για παρακολούθηση για 72 ώρες.

Όπως καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού που μίλησε στο ilialive.gr, εκείνη τη στιγμή ο ναυαγοσώστης του ξενοδοχείου δεν ήταν στο πόστο του και εμφανίστηκε αργότερα από το χώρο της παραλίας, όταν ήδη είχε αρχίσει να συνέρχεται το παιδάκι.

Όλα συνέβησαν όταν κάποια στιγμή, το παιδί κάνοντας χρήση της νεροτσουλήθρας, άλλαξε κατεύθυνση από εκείνη που τον περίμενε ο πατέρας του και βρέθηκε σε άλλο σημείο της πισίνας.

Εξ’ αιτίας της πολυκοσμίας, ο πατέρας δεν μπόρεσε να δει την κίνηση του παιδιού σε άλλο χώρο και τη βουτιά που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή.

Ένοικος του ξενοδοχείου, αντιλήφθηκε το παιδί στον πάτο της πισίνας και αμέσως το ανέσυρε στην επιφάνεια. Ακολούθησαν σκηνές πανικού, και εν απουσία του ναυαγοσώστη, τις πρώτες βοήθειες παρείχε φιλικό πρόσωπο των γονιών γνωρίζοντας τεχνική ΚΑΡΠΑ.

Το ευτύχημα εκείνη τη στιγμή ήταν, ότι στο ξενοδοχείο έτυχε να βρίσκεται και ο συμβεβλημένος με την επιχείρηση ιατρός, ο οποίος φρόντισε το παιδί μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου το μετέφερε στο Νοσοκομείο Πύργου.

