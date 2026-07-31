Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.