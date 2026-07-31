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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Φαλαισία Αρκαδίας

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα - Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης

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Πυρκαγιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλαισία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 23:10 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Μεγαλόπολης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Πυρκαγιά Αρκαδία
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