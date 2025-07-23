Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι 8 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε Αττική και Μύκονο, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί.

Αρχηγικό ρόλο είχε αστυνομικός που ήταν σε διαθεσιμότητα, ο οποίος μεσολαβούσε για την προμήθεια ναρκωτικών και συντόνιζε τη διακίνηση.

Έξι μέλη αναλάμβαναν τη μεταφορά, την εκτίμηση ποιότητας και τη χρηματοδότηση των αγορών. Χαρακτηριστική ήταν η δράση δύο αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούσαν στη Μύκονο και στην Αττική. Ο ένας αναζητούσε, μαζί με το αρχηγικό μέλος, χρήματα για την αγορά ναρκωτικών, ενώ ο δεύτερος προμήθευε το αρχηγικό μέλος με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και παρείχε συμβουλές αναφορικά με τη διαχείριση των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος, φέρεται να υπεξαιρούσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες, μέσω άλλου μέλους, διοχέτευε στο αρχηγικό μέλος.

Χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας και πίστωνα υπέρογκα χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αρχηγικού μέλους

Την τελευταία πενταετία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του αρχηγικού μέλους πάνω από 3.800.00, ευρώ, ενώ στους λογαριασμούς της συντρόφου του –επίσης μέλους της οργάνωσης– πάνω από 1.000.000 ευρώ.

Συνελήφθησαν συνολικά, 8 άτομα, ανάμεσά τους οι 4 αστυνομικοί.

