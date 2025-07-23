Το ποσό των 2.000 ευρώ φέρεται να κατέβαλε αλλοδαπός για τη μεταφορά του από τις τουρκικές ακτές στη Σύμη, με θαλάσσιο μοτοποδήλατο (jet ski) και χειριστή έναν 42χρονο υπήκοο Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος συνελήφθη.

Στην αρχική ανακοίνωση του Λιμενικού αναφερόταν ότι ο διακινητής ήταν Τούρκος

Συγκεκριμένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης περιπολίας, εντόπισε jet ski να κινείται με μεγάλη ταχύτητα από την Τουρκία προς τη βορειοδυτική ακτή της Σύμης.

Το σκάφος προσέγγισε την περιοχή «'Αγιος Αιμιλιανός» και αποβίβασε έναν άνδρα, προτού επιχειρήσει να επιστρέψει στην Τουρκία αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη και, παρά τους επικίνδυνους ελιγμούς του χειριστή, το jet ski ακινητοποιήθηκε και ο 42χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο λιμάνι της Σύμης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, εντοπίστηκε στην περιοχή «Μυρταριώτισσα» ο αλλοδαπός που είχε αποβιβαστεί, ο οποίος αναγνώρισε τον 42χρονο ως τον διακινητή του.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι ξεκίνησαν από την περιοχή «Ντάτσα» στην Τουρκία, ενώ κατέβαλλε το ποσό των 2.000 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Το Λιμεναρχείο Σύμης, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση του jet ski, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.