Θεσπρωτία: Κινητοποιήσεις γαι να μην κλείσει το στρατόπεδο Φιλιατών

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους φορείς και κάτοικοι στην Θεσπρωτία, για να μην κλείσει το στρατόπεδο «υπολοχαγού Τριάντη», στους Φιλιάτες.

Από νωρίς το πρωί, τα Δημαρχεία Ηγουμενίτσας, Σουλίου και Φιλιατών παρέμειναν κλειστά, ενώ εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον κεντρικό δρόμο των Φιλιατών κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το 628» και «Όχι στην ερήμωση και τον μαρασμό».

Όπως επισημαίνουν κάτοικοι και φορείς της περιοχής, το στρατόπεδο δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στην ακριτική περιοχή, δίνει ζωή και συμβάλλει στην τοπική οικονομία.

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, ο οποίος συμμετέχει στη διαμαρτυρία, ανέφερε σε δηλώσεις του, πως έχει προτείνει εγγράφως στο υπ. Εθνικής Άμυνας την αναβάθμιση του στρατοπέδου Φιλιατών σε κέντρο εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων ή κάτι αντίστοιχο, με έξοδα που θα πιστωθούν στην ΠΕ Θεσπρωτίας.

Ο δήμαρχος Φιλιατών Βασίλης Τζίγκος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως το 682ΤΠ Φιλιατών αφενός αποτελεί την ασφάλεια συνόρων καθώς αποτελεί το μοναδικό στην περιοχή και αφετέρου ταυτίζεται με την κωμόπολη των Φιλιατών και τους πολίτες της. Όπως είπε ο δήμαρχος οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν,

Ειδικότερα, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί αποκλεισμός του λιμένα Ηγουμενίτσας και της Εγνατίας Οδού, ενώ την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, κάτοικοι της Θεσπρωτίας μαζί με Συλλόγους και Ομοσπονδίες συντοπιτών τους στην Αθήνα, θα συγκεντρωθούν έξω από το Πεντάγωνο, ζητώντας την παραμονή του στρατοπέδου.

Πηγή: skai.gr

