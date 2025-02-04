Κλιμακωτές είναι οι αντιδράσεις από τον ακριτικό Δήμο Φιλιατών αλλά και τον νομό Θεσπρωτίας με αφορμή το επικείμενο κλείσιμο του στρατοπέδου, του μοναδικού στην περιοχή.

Μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Δευτέρας, που πήρε χαρακτηριστικά λαϊκής συνέλευσης με τη μαζική παρουσία κατοίκων, καθορίστηκε το πλαίσιο των κινητοποιήσεων τις οποίες στηρίζουν όλοι οι φορείς του Νομού Θεσπρωτίας, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Την Τρίτη έμειναν κλειστά τα σχολεία στους Φιλιάτες με αποφάσεις των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων ενώ έγινε και πορεία.

Την ερχόμενη Πέμπτη, κλείνει το Δημαρχείο Φιλιατών και μαζί τα Δημαρχεία στην Ηγουμενίτσα και την Παραμυθιά. Και οι τρεις δήμοι του Νομού δηλαδή θα κατεβάσουν ρολά. Την ίδια ημέρα στις δέκα το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στους Φιλιάτες.

Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου θα γίνει αποκλεισμός στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στην Εγνατία Οδό. Η ακριβής ώρα και η διάρκεια θα γίνει γνωστή μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την Παρασκευή στις 14 Φεβρουαρίου οι κινητοποιήσεις μεταφέρονται στην Αθήνα. Από τους Φιλιάτες θα μισθωθούν λεωφορεία για τη μετακίνηση των κατοίκων και μαζί με την Πανηπειρωτική, τις Αδελφότητες και τους αποδήμους, οι ακρίτες δίνουν ραντεβού έξω από το Πεντάγωνο. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα διαδηλώσουν με αίτημα την παραμονή του στρατοπέδου, του μοναδικού στο Νομό Θεσπρωτίας και στα σύνορά του με την Αλβανία.

