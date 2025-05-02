Εκατομμυριούχος με λίγα κλικ, μέσω του opaponline.gr, έγινε το βράδυ της Πρωτομαγιάς ένας τυχερός παίκτης του ΤΖΟΚΕΡ, ο οποίος κέρδισε το ποσό των 4.714.692,90 ευρώ στην πρώτη κατηγορία του παιχνιδιού. Ο μεγάλος νικητής είδε την τύχη να του χαμογελά, αφού κατάφερε να βρει τον «χρυσό» συνδυασμό των 5+1 αριθμών παίζοντας μόνο μία στήλη, που κόστισε μόλις 1 ευρώ.

Μάλιστα, ο υπερτυχερός κέρδισε τα 4,7 εκατομμύρια ευρώ χάρη στη δική του έμπνευση, αφού είχε συμπληρώσει το δελτίο με τα νούμερα προσωπικής επιλογής.

Μέσω opaponline.gr και Opaponline Εφαρμογή η διαδικτυακή κατάθεση δελτίων

Ο χθεσινός νικητής του ΤΖΟΚΕΡ είναι ο δεύτερος της εφετινής χρονιάς που κερδίζει το μεγάλο έπαθλο μέσω του opaponline.gr . Στις 30 Ιανουαρίου, ένας online παίκτης είχε γράψει ιστορία, κερδίζοντας 19,8 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στα χρονικά του παιχνιδιού.

Πρόκειται να συμμετάσχει κανείς διαδικτυακά στις κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ, που διεξάγονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, χρειάζεται απλώς να μπει στο opaponline . gr ή το Opaponline App , να συμπληρώσει τα νούμερα του δελτίου, είτε με τυχαία επιλογή είτε με την προσωπική του έμπνευση, είτε στη συνέχεια να καταθέσει το δελτίο του.

Μάλιστα, στο opaponline και το Opaponline Εφαρμογή οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να βρουν διαθέσιμα και ομαδικά δελτία, που έχουν συμπληρωμένα περισσότερα από 5 νούμερα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για κέρδη. Επιπλέον, όλα τα online ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους όλους τους αριθμούς ΤΖΟΚΕΡ και έτσι είναι σίγουρο πως παίζοντας κανείς ομαδικό δελτίο μέσω διαδικτύου θα πετύχει τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ.

Εκτός, όμως, από το ΤΖΟΚΕΡ, στο opaponline.gr, μπορεί κανείς να βρει όλα τα παιχνίδια αριθμών του ΟΠΑΠ (ΚΙΝΟ, ΛΟΤΤΟ, SUPER3, ΠΡΟΤΟ) online, όπου κι αν βρίσκεται, ενώ μπορεί να γίνει γνωστό σε πραγματικό χρόνο για τις κληρώσεις και τα αποτελέσματα .

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.