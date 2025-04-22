Φιλιάτες Θεσπρωτίας: Αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία για το κλείσιμο του στρατοπέδου

Στους Φιλιάτες, η απομάκρυνση του στρατοπέδου 628 προκαλεί ανησυχία και αντιδράσεις.

Για πολλούς, δεν πρόκειται απλώς για μια στρατιωτική μονάδα, αλλά για έναν κρίσιμο πυλώνα στήριξης της τοπικής κοινωνία με τους πολίτες να ζητούν την παραμονή του στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποστηρίζουν πως δεν έχει λογική να έχουμε 800 και πλέον στρατόπεδα, περισσότερα, δηλαδή, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αντίληψη "κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο" δεν μπορεί να ισχύει για τα στρατόπεδα, εκτιμούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.