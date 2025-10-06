Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο «Παίδων» το μωρό που του έριξαν κατά λάθος καυτό τσάι

Στην Α’ Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου «Παίδων» εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα χέρια και την πλάτη, το αγοράκι ενός έτους, πάνω στο οποίο έπεσε καυτό τσάι από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το παιδί λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα από τους γιατρούς και η ζωή του είναι εκτός κινδύνου.

Η σερβιτόρα που κατηγορείται για σωματική βλάβη από αμέλεια συνελήφθη, αλλά έπειτα από εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό

Το μωρό βρισκόταν στο καρότσι του σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με τους γονείς του, όταν πέρασε μια σερβιτόρα και έριξε καυτό τσάι πάνω στο μωρό.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως αεροδιακομίστηκε στο «Παίδων», στην Αθήνα, το Σάββατο.



Πηγή: skai.gr

