Τζίνα Αλιμόνου για τη σύλληψη του πρώην συντρόφου της: «Ζήτησα βοήθεια για να μην αναγκαστώ να χειριστώ την κατάσταση»

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να δικαστεί, θα βρεθεί σήμερα, Δευτέρα, ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου, ο οποίος συνελήφθη αυτεπάγγελτα για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η κυρία Αλιμόνου, είχε σχέση με τον 49χρονο ιδιοκτήτης μάντρας αυτοκινήτων για έναν χρόνο και είχαν χωρίσει πριν κάποιους μήνες. Ωστόσο, ο πρώην σύντροφός της πήγε το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής δύο φορές στο σπίτι της, δημιουργώντας ένταση, με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία.

Η Τζίνα Αλιμόνου δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξή του και ήθελε να του γίνει μία σύσταση από την αστυνομία, ωστόσο πλέον, με την αλλαγή του νόμου, είναι αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Το πρώτο περιστατικό έγινε περίπου στις 11 το βράδυ. Καθώς συνομιλούσαν, η κατάσταση ξέφυγε και όπως αναφέρει η κυρία Αλιμόνου, τηλεφώνησε στην οικογένεια του για να τον απομακρύνουν, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Λίγες ώρες μετά στις 5 τα ξημερώματα πήγε ξανά στο σπίτι της πιο εκνευρισμένος και επιθετικός, με την ίδια να φοβάται, γι' αυτό και κάλεσε την αστυνομία.

Οι δύο πρώην σύντροφοι οδηγήθηκαν στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο επιχειρηματίας κατηγορείται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έσπρωξε την κυρία Αλιμόνου, άσκησε βία σε βάρος της και την απείλησε.

Σε δήλωσή της στο Πρωινό του ΑΝΤ1, η Τζίνα Αλιμόνου ανέφερε: «Είμαι καλά. Γράφτηκαν πολλά. Ζήτησα βοήθεια αμέσως, για να μην αναγκαστώ να χειριστώ εγώ αυτή την κατάσταση. Όλα κατατάσσονται στην κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Εγώ νόμιζα ότι αρχικά θα γίνει μια σύσταση, δεν γνώριζα ότι θα πάει στον εισαγγελέα».

Πηγή: skai.gr

