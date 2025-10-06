Όλοι Μαζί Μπορούμε: Αλλάζουμε λογότυπο, πάντοτε πιστοί στον λόγο που μας κρατά όλους μαζί!

Από το 2011, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που κάνουν τη διαφορά σε τομείς, όπως η κοινωνική πρόνοια, το περιβάλλον, η υγεία και η εκπαίδευση.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε βρίσκεται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη, προσφέρει άμεση βοήθεια και ενισχύει την κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, μέσα από συγκεντρώσεις τροφίμων, φαρμάκων και ρούχων, εθελοντικές αιμοδοσίες, δενδροφυτεύσεις, ποτίσματα και καθαρισμούς.

Μετά από 14 χρόνια αδιάκοπης δράσης, συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και να εξελισσόμαστε, πιο δυνατοί από ποτέ, κρατώντας πάντα ζωντανές τις θεμελιώδεις αξίες που μας καθορίζουν: ενότητα, αλληλεγγύη και συλλογική προσφορά.

Με χαρά παρουσιάζουμε το νέο μας λογότυπο, μια ανανέωση που αποτυπώνει την πορεία μας, αλλά και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε ανάγκη.

Το νέο μας σήμα αντικατοπτρίζει τις δράσεις μας, συμβολίζοντας τη συνέχεια και το μέλλον που χτίζουμε… Όλοι Μαζί!

