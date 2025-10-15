Σε κάθειρξη 8 ετών για απάτη καταδικάστηκε ένας ιερέας της Καβάλας από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης, καθώς υπεξαίρεσε 260.000 ευρώ από έναν ευάλωτο ηλικιωμένο άντρα ο οποίος βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και είχε ζητήσει παρηγοριά στην Εκκλησία.

Σύμφωνα με το kavalawebnews.gr, η υπόθεση ξεκίνησε να εκτυλίσσεται τον Αύγουστο του 2020 στην Καβάλα, όταν ο ηλικιωμένος γνώρισε τον ιερέα στο παρεκκλήσι της εκκλησίας που λειτουργούσε.

Ο ιερέας, εκμεταλλευόμενος την κακή ψυχολογική κατάσταση του 75χρονου, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την οικογένειά του, τον έπεισε αρχικά να μετακομίσει στο σπίτι του στο Παληό Καβάλας, «για να τον φροντίζε», όπως του είπε.

Στην συνέχεια έπεισε τον ηλικιωμένο να τον κάνει συνδικαιούχο και διαχειριστή στους λογαριασμούς του.

Ο ιερέας άρχισε να αφαιρεί χρήματα από τους λογαριασμούς και ως τις αρχές Αυγούστου του 2021, μετέφερε 174.638,87 ευρώ σε ατομικούς λογαριασμούς του, «σήκωσε» 77.000 ευρώ από το ΑΤΜ με τη χρήση χρεωστικών καρτών και έκανε αγορές συνολικής αξίας 7.945,73 ευρώ.

Όταν ο 75χρονος κατάλαβε ότι ο ιερέας τού είχε αρπάξει όλες τις οικονομίες, στις 11 Αυγούστου 2021, του ζήτησε να του δώσει τις 40.000 ευρώ για να τις φυλάξει στο συρτάρι του. Ο ιερέας του έδωσε τα χρήματα και την επόμενη μέρα, ο ηλικιωμένος μαζί με άλλα δύο άτομα μάζεψαν τα πράγματα και έφυγαν από το σπίτι. Στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση για απάτη και υπεξαίρεση.

Η άποψη του ιερέα: Ο 75χρονος ήθελε να μου δώσει τα λεφτά, επειδή του συμπαραστάθηκα

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε τον ηλικιωμένο λέγοντας ότι μοναδικός σκοπός του ήταν να τον βοηθήσει να ανέβει ψυχολογικά.

Υποστήριξε επίσης ότι ο ηλικιωμένος ζήτησε από τον ιερέα να κάνει ανάληψη 230.000 ευρώ από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς για να τα προσφέρει στον ίδιο και την οικογένειά του, επειδή όπως είπε, ήταν οι μόνο άνθρωποι που του συμπαραστάθηκαν.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του ιερέα και τον καταδίκασε σε κάθειρξη 8 ετών. Ωστόσο ο ιερέας δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο έδωσε αναστολή στην εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης από το Εφετείο.

Πηγή: skai.gr

