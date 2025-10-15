Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Κυριακού, πιο γνωστή και ως «Μπεμπέκα» από τη σειρά Οι Τρεις Χάριτες, είπαν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών συγγενείς, φίλοι, πολλοί συνάδελφοί της και απλοί πολίτες.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη για τον ελληνικό πολιτισμό.

Μια μεγάλη κυρία της σκηνής

Η Άννα Κυριακού γεννήθηκε στην Αθήνα το 1929 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ενώ συνέχισε τις σπουδές της στη Σχολή Charles Dullin στο Παρίσι (1954–1956). Η πορεία της στο θέατρο υπήρξε μακρόχρονη και πολυσχιδής, με συμμετοχές σε σημαντικές παραστάσεις του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Παράλληλα, υπήρξε παρούσα και στον κινηματογράφο, με ρόλους που ανέδειξαν την ευαισθησία και την εκφραστικότητά της. Για το ευρύ κοινό, ωστόσο, το όνομά της ταυτίστηκε περισσότερο με τη «θεία Μπεμπέκα» στη θρυλική τηλεοπτική σειρά Οι Τρεις Χάριτες, όπου συνδύασε μοναδικά το κωμικό ταλέντο με την αριστοκρατική της φινέτσα.

Η Άννα Κυριακού υπήρξε μια πραγματική κυρία της σκηνής — μια ηθοποιός που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την τέχνη της, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο έργο και μια βαθιά αγάπη από το κοινό που τη λάτρεψε.

