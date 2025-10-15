Λογαριασμός
Ένταση έξω από το «Αττικόν» κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη – Γεωργιάδη

Ένταση σημειώθηκε σήμερα ανάμεσα σε εργαζομένους που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν και αστυνομικούς κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο «Αττικόν»

Ένταση

Ένταση σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη στο νοσοκομείο «Αττικόν», για τα εγκαίνια των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). 

Οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ στο σημείο βρίσκονταν αστυνομικές δυνάμεις. Ανάμεσα στις δύο πλευρές σημειώθηκαν επεισόδια έξω από το νοσοκομείο όταν οι διαμαρτυρόμενοι επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό. Οι αστυνομικοί φέρεται να απάντησαν με ρίψη χημικών. Μάλιστα, σε μία από τις εικόνες από το περιστατικό φαίνεται ένας άνθρωπος να έχει τραυματιστεί.

TAGS: ένταση Αττικόν Κυριάκος Μητσοτάκης Άδωνις Γεωργιάδης
