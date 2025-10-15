Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου πραγματοποίησαν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα «Η Αυγή» και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5», διαμαρτυρόμενοι για την πολύμηνη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους. Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Δώστε τώρα τα δεδουλευμένα - Αγώνας για δουλειά και αξιοπρέπεια», οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για «16 μήνες ομηρίας» και ανασφάλειας.

Μετά από πρόταση της Αναπληρώτριας Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Αναστασίας Σαπουνά, αντιπροσωπεία των εργαζομένων συναντήθηκε με στελέχη του κόμματος. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Διονύσης Ελευθεράτος, δημοσιογράφος στον ρ/σ «Στο Κόκκινο» και εκπρόσωπος των εργαζομένων, περιέγραψε τα αποτελέσματα της συζήτησης:

«Εμείς, όπως και οι συνάδελφοι της Αυγής και του site της Αυγής, είμαστε απλήρωτοι αθροιστικά τέσσερις μήνες. Δεν λέμε να μείνουν οι άλλοι εργαζόμενοι απλήρωτοι όσο είμαστε και εμείς για να έχουμε μια δικαιοσύνη προς τα κάτω. Λέμε πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ακριβώς βρήκε, και μπράβο του, τον τρόπο να είναι συνεπής απέναντι στους εργαζόμενους τους άλλους, έτσι θα έπρεπε να έχει βρει τον τρόπο να είναι και σε εμάς. [Μας είπαν] ότι είναι ειλημμένη απόφαση να κρατηθούν τα μέσα ζωντανά, ότι βεβαίως είναι απολύτως κατανοητό ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με εμάς απλήρωτους. Στο δια ταύτα όμως, μας ειπώθηκε πως όλα εξαρτώνται από το πότε θα εκταμιευθεί η δόση κρατικής επιχορήγησης. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα», δήλωσε ο κ. Ελευθεράτος.

Την αγωνία για το μέλλον της ιστορικής εφημερίδας εξέφρασε από την πλευρά του ο Νίκος Κυριακίδης, δημοσιογράφος στην «Αυγή» από το 1985:

«Είμαι δημοσιογράφος στην Αυγή, στην, θα έλεγα, ιστορική Αυγή, μια εφημερίδα που εκδίδεται αδιαλείπτως από το 1952 με εξαίρεση τα επτά χρόνια της δικτατορίας που την είχαν κλείσει. Ζούμε σήμερα μια, θα έλεγα, πρωτόγνωρη κατάσταση, με την εφημερίδα ουσιαστικά κλειστή και με ένα μέλλον το οποίο για πολλούς είναι εντελώς σκοτεινό. Η Αυγή είναι μια εφημερίδα που έχει ένα ιδιαίτερο, ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: πάντα είναι ανοιχτή και δίνει ένα βήμα για έκφραση σε ανθρώπους, σε άτομα, σε συλλογικότητες», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

