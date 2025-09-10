Του Μάκη Συνοδινού

Μετά το «ξήλωμα» της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πατρών και την έφοδο στελεχών του υπουργείου δικαιοσύνης που κυριολεκτικά σήκωσαν φακέλους υποθέσεων σε βάθος 5ετίας, οι οποίοι αφορούσαν θανάτους που αποδόθηκαν σε φυσιολογικά αίτια, τα στοιχεία που προκύπτουν σοκάρουν.

Τέσσερεις υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που οι ιατροδικαστές είχαν αποδώσει σε παθολογικά αίτια ανοίγουν ξανά και οι άντρες του εσωτερικών έχουν «σηκώσει μανίκια» και έχουν πάρει ήδη τις πρώτες καταθέσεις.

Ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης για την υπόθεση του 2,5 μηνών από τα Γιάννενα, ο παιδοχειρουργός και διευθυντής του ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, όπου είχε καταγγείλει πριν λίγους μήνες πιθανή κακοποίηση σε ένα 10χρονο και ένα 5,5 ετών αγόρι αλλά και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος για την υπόθεση της 13χρονης από την Κέρκυρα έχουν δώσει ήδη καταθέσεις.

Το skai.gr επικοινώνησε με τον Βασίλη Αλεξόπουλο ο οποίος αποκλειστικά δήλωσε: «Κλήθηκα για κατάθεση στο Εσωτερικών Υποθέσεων για δύο υποθέσεις και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Πρόκειται για δυο περιστατικά πιθανής κακοποίησης παιδιών. Το ένα παιδί το είχα βάλει εγώ εισαγωγή, η άλλη περίπτωση αφορούσε ένα άλλο περιστατικό που είχε μπει στην κλινική μας και την ανέφερα εγώ. Στη μία υπόθεση ο Γκότσης είχε αναφέρει στην ιατροδικαστική ότι δεν είναι κακοποίηση, στην άλλη είχε γράψει κάποια πράγματα και αθωώθηκαν οι γονείς σε δικαστήριο πέρυσι. Στην πρώτη υπόθεση ήταν ένα 10χρονο παιδάκι που εξέτασα και έφερε ύποπτα σημάδια στην πλάτη του. Ήταν κάποιες βλάβες στην πλάτη του παιδιού και είχα πει πως είναι από πιθανή κακοποίηση. Τότε η ιατροδικαστική είχε αναφέρει πώς πρόκειται για «έγκαυμα τριβής».Στην δεύτερη περίπτωση ήταν ένα αγόρι με ξένο σώμα στο ορθό. Αυτοί οι φάκελοι ανοίγουν ξανά και αναμένω την εξέλιξη των υποθέσεων ».

Οι δυο περιπτώσεις που αναφέρεται ο κ. Αλεξόπουλος και ανοίγουν ξανά είναι η περίπτωση του αγοριού ΑμεΑ που βρέθηκε με σημάδια κακοποίησης στην πλάτη του. Τότε ο γιατρός είχε εκφράσει την ανησυχία του πως επρόκειτο από πιθανή κακοποίηση και είχε ενημερώσει τις Αρχές. Στην ιατροδικαστική Γκότση δεν είχε γίνει λόγος για κακοποίηση αλλά ανέφερε πως τα σημάδια προέρχονταν λόγω «τριβή» πιθανόν σε τοίχο. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε 4χρονο αγόρι με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό από κρεμάστρα. Και στην περίπτωση αυτή ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και η ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι ιατροδικαστές τότε είχαν αποφανθεί πως το αγόρι είχε χρησιμοποιήσει μόνο του την κρεμάστρα και συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου που είχαν μπει στο κάδρο των υπόπτων είχαν αθωωθεί.

Για την υπόθεση της Κέρκυρας σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr κατέθεσε ο κ. Γιαννακος. Πρόκειται για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει καθώς ένα 13χρονο κορίτσι είχε αυτοκτονήσει. Οι γιατροί από την αρχή υποπτεύονταν ότι το κορίτσι είχε σημάδια κακοποίησης, όμως η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέγραψε κάτι τέτοιο.

