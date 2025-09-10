Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της Κκινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.



