Φωτιές στο Πολυδάμειο Λάρισας και την περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας - Κινητοποιήθηκαν και εναέρια

Στα σημεία έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα - Συνδρομή και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ

Πυορσβεστική ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και σε δασική έκταση στην περιοχή Κομποτάδες Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της Κκινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα  πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα με συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Λάρισα Φθιώτιδα
