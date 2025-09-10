Την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία των Τεμπών ζήτησαν εκ νέου, σήμερα, τα αδέλφια Δημήτρης και Νίκος Πλακιάς, με δηλώσεις τους έξω από το Εφετείο της Αθήνας.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων τους ενώπιον της αρεοπαγίτη-ανακρίτριας που χειρίζεται την ανακριτική έρευνα για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 7 ακόμη πρόσωπα, για την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη, τα αδέλφια Πλακιά προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

«Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία τον παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και…Σια, που λέμε εμείς, και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Πλακιάς.

Από την πλευρά του ο Ν. Πλακιάς τόνισε: «Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά, να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια, να δει με τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα...εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε… Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης, εμένα δεν με ενδιαφέρει».

Απ;o την πλευρά ο συνήγορος των αδελφών Πλακιά, Λεωνιδας Κουμπούρας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι εντολείς μου κατέθεσαν ως υποστηρίζοντες την κατηγορία σε βάρος του κ. Τριαντοπούλου και όσων περιλαμβάνει η δικογραφία. Αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξή κατηγορίας».

Τέλος, ο κ. Κουμπούρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκτίμησε πως η δίκη για τη βασική υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.