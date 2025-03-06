Η Χαλκίδα μέσα από τα μάτια της νεολαίας της

Γεμάτα από δημιουργικές ανησυχίες είναι τα παιδιά στην Εύβοια.

Οι μαθητές του Γυμνασίου Κανήθου Χαλκίδας μίλησαν στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τη ζωή στην πόλη τους, για τα πρωτοποριακά προγράμματα που συμμετέχουν μέσω του σχολείου τους και τα όνειρά τους για το μέλλον.

Παράλληλα, συνοψίζουν το ποια τα θετικά και αντίστοιχα τα αρνητικά του να ζεις μακριά από την πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

