Νοσοκομείο Χαλκίδας: Μια υγειονομική κρίση σε εξέλιξη

Σοβαρές ελλείψεις και μεγάλα προβλήματα καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου Χαλκίδας.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση, απουσία της διοίκησης και αναμονή στα επείγοντα που φτάνει και τις 8 ώρες...

«Διανύουμε τη χειρότερη περίοδο στον εργασιακό μας βίο. Δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψουμε» αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων μιλώντας στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ η Ιωάννα Ιωάννου, Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων στο Γ.Ν. Χαλκίδας.

Η κα Ιωάννου ειδικότερα μιλά για ανησυχητική κατάσταση.

«Καμπανάκι» για τα σκουπίδια

Την ίδια ώρα, καταγγελίες των κατοίκων για απουσία ΧΥΤΑ και τις διάσπαρτες παράνομες χωματερές που ξεφυτρώνουν σε όλη την περιοχή, κάνουν ακόμη χειρότερη την καθημερινότητα των πολιτών στην πόλη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.