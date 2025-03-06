Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, οι Αθηναίοι δικηγόροι κατέρχονται σε καθολική αποχή τη μεθεπόμενη Παρασκευή, 14-3-2025, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας των αιτήσεων ακυρώσεως για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων με τεκμαρτό τρόπο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας των δικηγόρων της Αθήνας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, ο ΔΣΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη του ότι:

(α) το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή του στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και επιστημόνων με τεκμαρτό τρόπο, δηλαδή για εισόδημα που δεν έχει αποκτηθεί και συντόνισε τη δράση του με τους λοιπούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της Χώρας για την ανατροπή των δυσμενών αποτελεσμάτων που επιφέρει η φορολόγηση αυτή και η οποία οδηγεί σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και σε αφανισμό δυναμικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

(β) για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025), η μείωση από 55% στο 27,5% στο συντελεστή προκαταβολής φόρου που είχε προβλεφθεί κατά το προηγούμενο έτος επί της πρόσθετης διαφοράς (μεταξύ φόρου που αναλογεί στο δηλωθέν εισόδημα και φόρου που αναλογεί στο τεκμαρτό εισόδημα ) παύει να ισχύει και η προκαταβολή φόρου επανέρχεται στο 55% για το σύνολο του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στο τεκμαρτό εισόδημα.

(γ) η αύξηση του κατώτατου μισθού από 780 σε 830 ευρώ συνεπάγεται έτι περαιτέρω την αντίστοιχη και μάλιστα αναδρομική για το φορολογικό έτος 2024 αύξηση του ύψους του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών.

(δ) η κυβέρνηση συνεχίζει να παραλείπει τη στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος, επιμένει στη μη μείωση του ΦΠΑ για τις δικαστηριακές υπηρεσίες και στη μη αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ - το οποίο σημειωτέον δεν θίγεται από το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα - την μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Μάλιστα για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για τη μη μεταφορά της σχετικής Οδηγίας (2020/285) στο εθνικό δίκαιο., αδράνεια που εκθέτει τη χώρα και σε κυρώσεις από την ΕΕ.

(ε) στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας, ασκήθηκαν από Δικηγορικούς Συλλόγους αλλά και λοιπούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, Αιτήσεις Ακυρώσεως κατά της αριθμ. Α1055/2024 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα του χρόνου διενέργειας του ελέγχου καθώς και των ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 Α του Ν. 4172/2013, της πρώτης διοικητικά προσβλητέας πράξης εφαρμογής του φορολογικού νόμου (Ν. 5073/2023).

(στ) η συζήτηση των σχετικών Αιτήσεων Ακυρώσεως έχει προσδιορισθεί για την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2025 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Αποφάσισε την καθολική αποχή των δικηγόρων - μελών του την Παρασκευή 14-3-2025, με το σύνηθες πλαίσιο και παράσταση διαμαρτυρίας των δικηγόρων της Αθήνας έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ίδια ημέρα πριν και κατά την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

