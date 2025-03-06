Εύβοια: Νέα αρχή στην καρδιά της φύσης

Η Ελίζα Δημητρά είναι μια νέα γυναίκα η οποία πριν 7 χρόνια άφησε την Αθήνα και αποφάσισε να ακολουθήσει τη νομαδική ζωή.

Σήμερα ζει στην Εύβοια σε ένα μικροσκοπικό σπιτάκι... με τροχούς!

Γείτονάς της; Οι απέραντες εκτάσεις με ελιές!

«Ήθελα να φύγω από την πόλη και γενικά να ζήσω κοντά στη φύση, πολλά χρόνια», εξηγεί στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και μοιράζεται την ιστορία της περιγράφοντας και τις δυσκολίες του εγχειρήματος της.

Πηγή: skai.gr

