Aπόδραση στην Εύβοια: Μια νέα αρχή στην καρδιά της φύσης

H Eλίζα Δημητρά, πριν επτά χρόνια ήταν μια τυπική κάτοικος της μεγαλούπολης ώσπου αποφάσισε να κάνει στροφή 360 μοιρών, κάνοντας απόδραση... στην Εύβοια

Εύβοια: Νέα αρχή στην καρδιά της φύσης

Η Ελίζα Δημητρά είναι μια νέα γυναίκα η οποία πριν 7 χρόνια άφησε την Αθήνα και αποφάσισε να ακολουθήσει τη νομαδική ζωή.

Σήμερα ζει στην Εύβοια σε ένα μικροσκοπικό σπιτάκι... με τροχούς!

Γείτονάς της; Οι απέραντες εκτάσεις με ελιές!

«Ήθελα να φύγω από την πόλη και γενικά να ζήσω κοντά στη φύση, πολλά χρόνια», εξηγεί στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ και μοιράζεται την ιστορία της περιγράφοντας και τις δυσκολίες του εγχειρήματος της.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Εύβοια Αθήνα
