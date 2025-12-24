Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο από τουρκικά αεροσκάφη

Ένα ATR-72 και ένα drone πέταξαν σε περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου - Τρεις παραβιάσεις και τέσσερις παραβάσεις του FIR

ATR-72

Στην προκλητική τακτική των παραβιάσεων και παραβάσεων στο Αιγαίο εμμένει τα τελευταία 24ωρα η Τουρκία, καθώς και την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, τουρκικά αεροσκάφη εισέβαλαν στον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Πιο συγκεκριμένα, ένα κατασκοπευτικό ATR-72 και ένα drone πραγματοποίησαν τρεις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελλάδας και άλλες τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών, πετώντας στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελληνοτουρκικά παραβιάσεις παραβάσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark