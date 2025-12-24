Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου και σε έντονα γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, το καθιερωμένο άναμμα των «Κέδαρων» στη Φυτεία Ημαθίας, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα έθιμα της περιοχής.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού, όπου άναψαν οι μεγάλες φωτιές, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορταστικών ημερών και αναβιώνοντας ένα έθιμο με βαθιές ρίζες στον χρόνο. Η ατμόσφαιρα ήταν ζεστή και γιορτινή, με τις φλόγες των Κέδαρων να φωτίζουν το χωριό και να δημιουργούν εικόνες που θύμισαν παλιές εποχές.

Το φετινό δρώμενο είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την επίσημη αναγνώριση του εθίμου ως στοιχείο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στη διατήρηση και τη συνέχισή του.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Κοινότητα και ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Φυτείας, προσφέροντας στον κόσμο παραδοσιακά νηστίσιμα εδέσματα, κρασί, τσίπουρο και στραγάλια, ενώ η μουσική και οι συζητήσεις γύρω από τις φωτιές κράτησαν ζωντανό το κλίμα μέχρι αργά.

Τα «Κέδαρα» παραμένουν ένα έθιμο που ενώνει τις γενιές, διατηρεί ζωντανή την τοπική ταυτότητα και υπενθυμίζει τη σημασία της παράδοσης στις σύγχρονες κοινωνίες, αποδεικνύοντας πως η Φυτεία συνεχίζει να τιμά την πολιτιστική της κληρονομιά με συνέπεια και σεβασμό.

Yπό βροχή αναβίωσαν χθες τα Ρουγκατσιά στο κέντρο της Βέροιας

Ακόμη και κάτω από τη βροχή, το παραδοσιακό έθιμο των Ρουγκατσιών αναβίωσε χθες στο κέντρο της Βέροια, χαρίζοντας στην πόλη εικόνες αυθεντικής λαϊκής παράδοσης και έντονης πολιτιστικής φόρτισης. Οι καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν εμπόδιο ούτε για τους συμμετέχοντες ούτε για τον κόσμο που συγκεντρώθηκε, αποδεικνύοντας πως το έθιμο παραμένει βαθιά ριζωμένο στη συλλογική μνήμη.

Οι ομάδες των Ρουγκατσαραίων, φορώντας τις χαρακτηριστικές παραδοσιακές φορεσιές και συνοδευόμενες από τους ήχους της μουσικής, διέσχισαν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η βροχή έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στο δρώμενο, με τις στολές να γυαλίζουν και το πλήθος να παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον, χειροκροτώντας και καταγράφοντας τις στιγμές.

Το έθιμο των Ρουγκατσιών, με τις ρίζες του να χάνονται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αποτελεί σύμβολο συλλογικότητας και κοινωνικής συνοχής. Παραδοσιακά συνδέεται με την περιφορά ομάδων που χορεύουν και τραγουδούν, μεταφέροντας μηνύματα δύναμης, ενότητας και συνέχειας της τοπικής παράδοσης μέσα στον χρόνο.

Παρά τη βροχή, μικροί και μεγάλοι παρέμειναν στους δρόμους, απολαμβάνοντας το θέαμα και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η παράδοση της Βέροιας δεν ακυρώνεται από τον καιρό. Αντίθετα, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο όταν δοκιμάζεται, επιβεβαιώνοντας πως τα Ρουγκατσιά παραμένουν ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

