Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα λόγω βροχής - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πειραιώς (Βίντεο)

Προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας προκάλεσαν οι βροχές - Δείτε εικόνες από Συγγρού, Σύνταγμα 

UPDATE: 13:28
Βροχή

Βροχές και καταιγίδες σαρώνουν από το πρωί της Τετάρτης την Αθήνα, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. 

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπήρχε νωρίτερα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, με την κυκλοφορία πλέον να έχει αποκατασταθεί. 

Δείτε βίντεο από τη Συγγρού:

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

Βίντεο από συσσώρευση υδάτων και σε άλλες περιοχές:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βροχές καταιγίδες κακοκαιρία
