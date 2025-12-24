Βροχές και καταιγίδες σαρώνουν από το πρωί της Τετάρτης την Αθήνα, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, λόγω συσσώρευσης υδάτων, υπήρχε νωρίτερα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, με την κυκλοφορία πλέον να έχει αποκατασταθεί.

Δείτε βίντεο από τη Συγγρού:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Δείτε βίντεο από το Σύνταγμα:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Βίντεο από συσσώρευση υδάτων και σε άλλες περιοχές:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.