Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες, συνεχίζοντας τον αγώνα επιβίωσης που έχουν ξεκινήσει, δίνοντας ακόμη και γιορτινό τόνο στα μπλόκα. Εκεί όπου τις τελευταίες ημέρες οι κόρνες των τρακτέρ συναντήθηκαν με αυτές των διερχόμενων οδηγών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι η κοινωνία στέκεται στο πλευρό αγροτών και κτηνοτρόφων.

Από το μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, όπου εδώ και 25 ημέρες οι βιοπαλαιστές δίνουν έναν μακρόχρονο και αποφασιστικό αγώνα, η Συντονιστική Επιτροπή απηύθυνε ευχές για καλές γιορτές σε όλο τον ελληνικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι η μάχη που δίνεται αφορά συνολικά τα λαϊκά στρώματα και ανοίγει δρόμο για τα δίκαια αιτήματα όλων.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μείνουμε εδώ και να συνεχίσουμε τον ανυποχώρητο αγώνα. Είναι ζήτημα επιβίωσης, του μέλλοντός μας, του δικαιώματός μας να μείνουμε και να παράγουμε στους τόπους μας. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής.

Παράλληλα, κατήγγειλε τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που στοχεύουν στη σπίλωση του αγώνα και στην απομόνωσή του από την κοινωνία. Όπως σημείωσε, «γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να εγκαταλειφθούν τα μπλόκα. Μας πιέζουν με κάθε τρόπο, όμως είμαστε εδώ γιατί δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι και αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι τη δικαίωσή μας».

Ξεκαθάρισε ότι «η πίεση αυτή θα αποτύχει, όπως αποτυγχάνει και η προσπάθεια του “κοινωνικού αυτοματισμού”», τονίζοντας πως οι απόπειρες να στραφεί ο λαός ενάντια στους αγρότες πέφτουν στο κενό. Ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο και τους μαζικούς φορείς που στηρίζουν από την πρώτη στιγμή, επισημαίνοντας ότι γνωρίζουν πως «η δική μας νίκη θα είναι και δική τους, απέναντι στον ίδιο αντίπαλο».

Ο κ. Μαρούδας επισήμανε ακόμη ότι «δεν μπορεί να γίνεται λόγος για διάλογο, όταν η κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα αιτήματά μας μαξιμαλιστικά και επικαλείται ευρωπαϊκούς περιορισμούς, την ώρα που διαθέτει δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους και εφοπλιστές». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «εκείνοι γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα και αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρεθούν τα χρήματα και να δοθούν όσα διεκδικούμε».

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές. Ο αγώνας θα κλιμακωθεί, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η λαϊκή στήριξη αποτελεί δύναμη συνέχισης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού, σημειώνοντας πως «τέτοιες πολιτικές οδηγούν τα χωριά και την ύπαιθρο στην ερήμωση, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ ακόμη και τις γιορτές». Υπογράμμισε ότι «ο λαός είναι μαζί μας, γιατί δίνουμε κοινό αγώνα και απαιτούμε άμεσες λύσεις».

Ο Κώστας Χατζής κάλεσε σε περαιτέρω ενίσχυση της κινητοποίησης, απέναντι σε μια πολιτική που, όπως είπε, «οδηγεί εμάς στο ξεκλήρισμα και τον υπόλοιπο λαό σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ασφυξία». Διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, παρά τις προσπάθειες καταστολής.

Τη στήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι». Αναφερόμενος στην αποτυχημένη προσπάθεια καλλιέργειας κοινωνικού διχασμού, τόνισε ότι «ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν περνά, γιατί τα προβλήματα αφορούν όλο τον λαό. Σήμερα μπορεί κάποιοι να πληρώθηκαν, αύριο όμως δεν θα έχουν ούτε για ψωμί – όπως κι εμείς».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους κτηνοτρόφους που είδαν τα κοπάδια τους να χάνονται. Ο Χρήστος Παππάς, κτηνοτρόφος από τον Αμπελώνα, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι «δεν έχουμε πάρει τίποτα, μόνο θανατώσεις και νέα κρούσματα ακούμε». Υπογράμμισε ότι ο αγώνας αφορά τη δυνατότητα να ξαναγίνουν παραγωγικοί και να επιστρέψει η ζωή στα χωριά, ζητώντας ουσιαστικά μέτρα και εμβολιασμό. «Να πιστέψουμε στον αγώνα μας. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά», δήλωσε, εκφράζοντας τη φωνή χιλιάδων οικογενειών που επλήγησαν από την έλλειψη προστασίας.

