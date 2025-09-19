Έκπληκτοι έμειναν οι λουόμενοι στην παραλία Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης, όταν διαπίστωσαν πως στην παρέα τους βρισκόταν και μια... φώκια η οποία βγήκε για λίγο στην παραλία για να λιαστεί.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο του Symi TV, το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται να χαλαρώνει ανενόχλητο στην ακτή, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την ζέστη.

Οι παρευρισκόμενοι κατέγραψαν τη μοναδική στιγμή με φωτογραφίες και βίντεο, μοιράζοντας την εμπειρία στα social media και απολαμβάνοντας την απρόσμενη παρέα της φώκιας που έκανε τη βόλτα της στην αμμουδιά.

