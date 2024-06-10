Η πρώτη ανακαινισμένη πολυκατοικία στην Ελλάδα με μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος

Μία τυπική εργατική πολυκατοικία, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '70 για να φιλοξενεί πρόσφυγες, όχι απλά ανακαινίζεται, αλλά θα επιτύχει και τον στόχο του 2023 για μηδενική ενεργειακή κατανάλωση. Με άλλα λόγια, οι λογαριασμοί ρεύματος για ψύξη και θέρμανση θα είναι μηδενικοί για όλους τους ενοίκους της.

Το έργο της ανακίνησης της πολυκατοικίας, έκτασης περίπου 750 m2, το οποίο ονομάζεται "The Tavros Project" βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωσή του. Οι στόχοι της ανακαίνισης είναι η ελαχιστοποίηση της απαίτησης θέρμανσης και ψύξης, με την ταυτόχρονη επίτευξη των συνθηκών θερμικής άνεσης και της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός κτιρίου το οποίο όχι απλά να είναι ενεργειακά ουδέτερο, αλλά να μπορεί να παράξει ενέργεια, η οποία θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά. Με αυτόν τον τρόπο, το ανθρακικό αποτύπωμα του κτιρίου και των ενοίκων θα εξαλειφθεί και οι απαιτήσεις για κτίρια ανθρακικά ουδέτερα, που πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2030, θα πληρούνται από σήμερα.

Πώς επιτυγχάνονται οι μηδενικοί λογαριασμοί ρεύματος;

Η πολυκατοικία, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, θα μετατραπεί σε Παθητικό Κτίριο, ενώ χάρη στα φωτοβολταϊκά της στη στέγη θα καλύπτει το 200% των αναγκών της σε ρεύμα και θα δίνει το πλεόνασμα στη διπλανή πολυκατοικία. Στόχος του 'The Tavros Project' είναι να αποτελέσει το πρότυπο για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση πολλών ακόμη πολυκατοικιών, βάσει του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου, και να συνδράμει στην αντιμετώπιση του υπέρογκου ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το 'Tavros Project' υλοποιείται από την ομάδα Passivistas και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Σημειώνεται πως όλη η ανακαίνιση πραγματοποιείται απολύτως δωρεάν για τους ενοίκους, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος RINNO και με την πολύτιμη υποστήριξη κορυφαίων εταιριών του κατασκευαστικού κλάδου.

Παρουσίαση στο κοινό στις 12 Ιουνίου

Η πρότυπη αθηναϊκή πολυκατοικία, που χάρη στην ανακαίνισή της, θα παράγει περισσότερο ρεύμα από όσο θα καταναλώνει θα παρουσιαστεί στο κοινό με μια ανοιχτή δωρεάν εκδήλωση. στις 12 Ιουνίου (11:30) στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη.

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση 'The Tavros Project: Οδηγός ενεργειακών ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας στο Λεκανοπέδιο' συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από την ομάδα υλοποίησης του έργου, Passivistas, και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου μαζί με το Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου, το Δήμο Αθηναίων και την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

• Χαιρετισμός Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέα Ευθυμίου

• 'Η Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία & η Μάχη για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας', Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

• 'Η ιστορία του έργου, οι τεχνικές παρεμβάσεις & το αποτέλεσμα' από τους Passivistas Δημήτρη Παλλαντζά, Ηλέκτρα Μαντσίνι & Νεκτάριο Τσακουμάκη

• 'Οι ανακαινίσεις κλίμακας, τα κτίρια που παράγουν περισσότερο από όσο καταναλώνουν & η ώρα των ESCO', Στέφανος Παλλαντζάς & Μαρία Καλτσά

• Συζήτηση με τους κατοίκους της πολυκατοικίας



Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Σπυροπούλου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.