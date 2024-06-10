Λογαριασμός
Φωτιά στο Μενίδι Αμφιλοχίας - Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ Μενιδίου στην περιοχή της Αμφιλοχίας

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ Μενιδίου στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

