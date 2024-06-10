Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ Μενιδίου στην περιοχή της Αμφιλοχίας.

Επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μενίδι Αμφιλοχίας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2024

Πηγή: skai.gr

