Εγκληματική οργάνωση εισαγωγής, διακίνησης και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών εξαρθρώθηκε από την ΕΛΑΣ τις βραδινές ώρες της 07-06-2024, μετά από καταγγελία.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν -5- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας 32χρνος Ειδικός Φρουρός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα βεγγαλικά και τα όπλα.

Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης από τα τέλη του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, έχουν αποστείλει και παραλάβει τουλάχιστον τρία (3) δέματα, με σκοπό την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπερβαίνει τις -75.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

Τα μέλη του «καρτέλ» και ο ρόλος τους

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και της Κορίνθου, Τα ναρκωτικά εισήγαγαν στην ελληνική επικράτεια μέσω ταχυδρομικών δεμάτων, για τα οποία δήλωναν ανύπαρκτα στοιχεία παραλήπτη.

Ακολούθησε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης ενώ διακριβώθηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της, ως εξής:

32χρονος Ειδικός Φρουρός (από κοινού με 27χρονο), αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Ήταν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιμέλεια και την υλοποίηση όλου του επιχειρησιακού σκέλους, τον συντονισμό – προγραμματισμό των διαδικαστικών θεμάτων, από την αρχική προμήθεια έως και την τελική παραλαβή των ταχυδρομικών πακέτων, ενώ για την πληρωμή χρησιμοποιούσαν κρυπτονόμισμα. Επίσης, ο καθένας τους κατείχε τόσο κοινό όσο και προσωπικό δίκτυο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

53χρονος, ως γνώστης ναρκωτικών ουσιών, παρείχε την άποψή του σχετικά με την παραγγελία των διαθέσιμων ουσιών από προμηθευτές, ενώ πραγματοποιούσε από κοινού με τον αρχηγό τις παραλαβές των ταχυδρομικών δεμάτων, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση – πώληση των ναρκωτικών στους υποψήφιους πελάτες – αγοραστές,

δύο 29χρονοι, αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο της οργάνωσης με την περιοχή της Κορίνθου, ενώ ασχολούνταν αποκλειστικά με την αναζήτηση πελατών και τη διακίνηση – πώληση των ναρκωτικών στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα προστασίας – αντιπαρακολούθησης με εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας, επίσης χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες – ορολογίες για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως το προσωνύμιο «ΙΣΠ» αν τα ναρκωτικά αποστέλλονταν από την Ισπανία και «Β» ή «ΒΕΤΕΡΑΝ» αν αποστέλλονταν από την Ολλανδία.

Επιπλέον, ο Ειδικός Φρουρός χρησιμοποιούσε την οικία όπου διέμενε ως χώρο αποθήκευσης, καλλιέργειας και διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών, εντός του οποίου εντοπίσθηκε μεγάλη ποσότητα παραισθησιογόνων μανιταριών, ενώ ο ίδιος είχε εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την καλλιέργειά τους.

Έπιασαν επ' αυτοφόρω τον αρχηγό

Η επιχείρηση για τον τερματισμό της δράση τους πραγματοποιήθηκε κατά την παραλαβή από τον Ειδικό Φρουρό ταχυδρομικού δέματος, προερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ενώ εντός αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 979- δισκία τύπου «ECSTASY»,

- 1.000- τεμάχια χάρτου – ταινίες, τύπου «LSD», με σχηματικές απεικονίσεις,

- νάιλον αεροστεγής συσκευασία, περιέχουσα κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους -522- γραμμαρίων περίπου,

- 2- νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες, περιέχουσες κεταμίνη, συνολικού βάρους -2.040- γραμμαρίων περίπου και

- νάιλον αεροστεγής συσκευασία, περιέχουσα συνθετική μεφεδρόνη, βάρους -110- γραμμαρίων περίπου.

Ακολούθως, στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν και τα άλλα -4- μέλη της οργάνωσης, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), βάρους -53,9- γραμμαρίων περίπου,

- ακατέργαστη κάνναβη (φούντα), βάρους -2,3- γραμμαρίων,

- 3 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -30-, -30- και -80- εκατοστών αντίστοιχα, που καλλιεργούνταν σε γλάστρες,

- 380 παραισθησιογόνα μανιτάρια, βάρους -179,4- γραμμαρίων περίπου,

-12 σπόροι κάνναβης,

- φωσφορίζουσα συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια, βάρους -2,5- γραμμαρίων,

- 2 αποσφραγισμένα φιαλίδια, με την ένδειξη «CBD OIL» (έλαιο κάνναβης),

-3 νάιλον συσκευασίες, με ίχνη καφέ ουσίας,

- μαχαίρι, με λαβή μαύρου χρώματος, με ίχνη καφέ ουσίας,

- ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης ναρκωτικών ουσιών,

- σκάμμα, περιτυλιγμένο από πλαστική σακούλα με χημικό υγρό, το οποίο περιέχει χώμα που προορίζεται για την καλλιέργεια παραισθησιογόνων μανιταριών,

- 1 κάτοπτρο, 3 λάμπες παραγωγής θερμότητας, 1 ηλεκτρικό και 1 μαγνητικό έρμα, 2 ανεμιστήρες μικρού μεγέθους, ελεγκτής ταχύτητας ανεμιστήρα, κυνηγετικό όπλο και φυσίγγιο,

- 2 μαχαίρια μήκους 22 εκατοστών και 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

- βεγγαλικό χειρός – καπνογόνο,

- εμφανώς πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ,

- το χρηματικό ποσό των -1.005- ευρώ,

-10 κινητά τηλέφωνα, 6 φορητοί Η/Υ, 4 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι,

- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.