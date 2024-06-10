Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και κατά τις ώρες από 07.00 έως 20.00, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς του αυτοκινητόδρομου και στις 2 κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη).

Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από ώρα 07.00 της Τρίτης 11 Ιουνίου 2024 έως ώρα 08.00 της Δευτέρας 17 Ιουνίου 2024, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα του αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς.

