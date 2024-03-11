Για την κατάσταση του αστυνομικού που τραυματίστηκε χθες Κυριακή έξω από τον κινηματογράφο «Ολύμπιον», κατά την άφιξη του Στέφανου Κασσελάκη, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Σήμερα», η κόρη του.

Όπως είπε ο πατέρας της έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να πρηστεί το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με την κόρη του τραυματία αστυνομικού, ο πατέρας της δέχτηκε χτυπήματα από παιδιά. Επισήμανε επίσης πως έξω από τον κινηματογράφο ήταν μόλις πέντε αστυνομικοί καθώς οι υπόλοιποι ήταν διασκορπισμένοι λόγω των αθλητικών αγώνων που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη.

«Ήταν παιδάκια 17-18-20 ετών.Στείλανε απροστάτευτους πέντε αστυνομικούς για το θεαθήναι» ανέφερε χαρακτηριστικά η κόρη του.

Παράλληλα, το πρώτο πράγμα που της είπε ο πατέρας της, μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ήταν «Ειρήνη έχουν πάρει το καπέλο μου, μην κάνεις κάτι και σε βρουν». «Φοβόταν γιατί το καπέλο του γράφει τα στοιχεία και το ονοματεπώνυμό του» επισήμανε η κόρη του μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.